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Германия продолжит повышать расходы на оборону


Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что власти ФРГ продолжат повышать расходы на оборону. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом она заявила в понедельник по время посещения базы бундесвера в Мунстере (федеральная земля Нижняя Саксония).

По словам главы правительства, НАТО должна быть готова в случае необходимости быстро реагировать. "В связи с этим мы продолжим повышение расходов для военного бюджета", - сказала Меркель.

"Я глубоко убеждена в том, что все политические усилия по разрядке напряженности будут только тогда эффективны, если мы в случае возникновения чрезвычайной ситуации будем готовы защищаться, - отметила она. - Это должно быть не только прописано на бумаге". Меркель указала на необходимость повышения расходов в свете событий на Украине.

Ранее Берлин известил НАТО о том, что в этом году военный бюджет ФРГ составит €47,32 млрд, а в следующем вырастет до €49,67 млрд.

 

 




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