Казахстан заинтересован в углублении экономических связей с Арменией: Президент встретился с премьер-министром Казахстана

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Казахстане, встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, премьер-министр Казахстана поблагодарил президента Саркисяна за участие в 12-м ежегодном экономическом форуме и выразил уверенность, что подобные визиты способствуют развитию отношений между странами. “Потенциал развития торгово-экономических отношений между нашими странами велик, однако он не реализован полностью. С нашей стороны есть полноценное желание развивать экономические отношения во всех сферах, представляющих двусторонний интерес”, - подчеркнул Аскар Мамин.

Президент Саркисян отметил, что рад обсудить с премьер-министром перспективы экономического взаимодействия между двумя дружественными странами. Президент Армении и премьер-министр Казахстана посчитали перспективными для сотрудничества: сферы сельского хозяйства, информационных технологий, энергетики, инфраструктур, образования и туризма.

Премьер-министр Мамин, в свою очередь, сказал, что они заинтересованы в полноценном сотрудничестве с Арменией в указанных и других сферах и готовы детально обсудить все возможности сотрудничества.

По просьбе премьер-министра Мамина президент коснулся также и внутриполитической ситуации в Армении.