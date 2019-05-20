Все суды Армении в 13: 30 были разблокированы: Пашинян

Все суды Армении в 13: 30 были разблокированы. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что об этом ему доложила полиция.

“Я благодарю Вас”, - написал Пашинян.

Ранее Никол Пашинян обратился к соотечественникам, заблокировавшим доступ к судам и выходам, с просьбой с 13: 30 разблокировать все суды, отметив, что акция послужила своей цели, процесс независимой судебной системы в Армении начался и уже необратим. Призвал он к блокированию вечером 19 мая, 20 мая в 12: 00 в прямом эфире выступил с речью о судебно-правовой сфере.