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Комиссия НС по государственно-правовым вопросам обсудит вопрос создания следственной комиссии по изучению обстоятельств Апрельской войны


Постоянная комиссия НС по государственно-правовым вопросам обсудит вопрос о создании следственной комиссии НС по изучению обстоятельств Апрельской войны 2016 года.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 20 мая сказала руководитель парламентской фракции “Мой шаг”  Лилит Макунц, комментируя заявление Никола Пашиняна о том, что уже настало время для создания подобной комиссии.

“Мы принимаем к сведению необходимость создания следственной комиссии, и этот вопрос будет обсужден в комиссии по государственно-правовым вопросам, и будут приняты меры”, - сказала Макунц.

В ходе совещания, созванного 20-го мая, Пашинян заявил, что настало время для создания следственной комиссии Национального собрания по изучению обстоятельств Апрельской войны 2016 года и получения ответов на ряд волнующих всех вопросов.




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