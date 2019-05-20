Лилит Макунц представила подробности совещания у премьер-министра

В ходе совещания, созванного премьер-министром Николом Пашиняном, достигнута договоренность о немедленных революционных изменениях в судебно-правовой системе.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 20 мая сказала руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц.

“В ходе рабочего обсуждения была достигнута договоренность о незамедлительных мерах по осуществлению революционных изменений в судебно-правовой системе. При этом эти изменения должны параллельно проводиться несколькими органами. Речь, в первую очередь, идет о правительстве, а также необходима непосредственная вовлеченность и судебно-правовой системы, должно быть вовлечено также и Национальное собрание. 24 мая уже начнутся общественные обсуждения, связанные с переходным правосудием, и в этих общественных обсуждениях будут присутствовать также и широкие круги общественных организаций и гражданского общества. Их предложения также будут представлены рабочей группе, и они также должны быть вовлечены в принятие решений”, - сказала Макунц.

19 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан Армении заблокировать входы и выходы судов Республики. В ходе совещания, созванного 20 мая, Пашинян заявил о необходимости проведения в судебной системе хирургических вмешательств. После совещания премьер-министр призвал с 13:30 снять блокирование всех судов.