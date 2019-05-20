Пришло время для проведения в судебной системе хирургических вмешательств: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает необходимость проведения в судебной системе хирургических вмешательств. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на совещании, созванном 20 мая.

“Сегодня я пригласил Вас на встречу, чтобы обсудить проблему, на мой взгляд, неотложную и требующую срочного решения. В течение последнего года в Армении произошли известные всем политические изменения, в результате которых в стране утвердилось легитимное правительство, пользующееся доверием народа, то есть исполнительная власть, пользующееся доверием народа и легитимное Национальное собрание, то есть законодательная власть. Однако события последнего года постоянно показывают, что в Республике Армения как не было, так и нет судебной власти, пользующейся доверием народа, и деятельность судебной власти периодически в нашем обществе вызывает волнения.

Не могу и не хочу судить о законности и обоснованности решений, принимаемых судебной властью. Судить об этом не входит в мои полномочия, хотя невозможно измерить все решения судов одним и тем же аршином и удостоить той же оценки. Несмотря ни на что, однако очевидно, что решения судебной системы вызывают глубокое недоверие общества. И я говорю это не только как премьер-министр, но и как представитель народа Армении, который имеет политическое право говорить от имени народа - высшего носителя власти Армении. Народ Армении знает, что он своим свободным волеизъявлением, в результате международно признанных свободных, справедливых, прозрачных и демократических выборов Национального собрания сформировал законодательную власть, сформировал правительство - исполнительную власть. Но народ Армении воспринимает судебную власть как остатки прежней коррумпированной системы, в которой постоянно проектируются и реализуются заговоры против народа.

Насколько реальна эта презумпция, насколько обоснована - совершенно иная проблема, но то, что судебная власть не имеет доверия народа, означает, что не имеет и достаточной легитимности, что сегодня уже является прямой угрозой нормальной жизни, стабильности и национальной безопасности нашей страны. С первого же дня моего избрания премьер-министром, я обязался не вмешиваться в дела судебной власти, и это обязательство я сохранял свято. Однако, с другой стороны, я не могу гарантировать, что судебная система не подчиняется теневым и незаконным воздействиям, в основном со стороны прежней коррупционной системы, поскольку эти две системы связаны между собой человеческими, политическими и другими связями”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр поставил под сомнение проведение объективного расследования по делу 1 марта в условиях нынешней судебной системы.

“Могу привести хотя бы один пример. Насколько мы можем быть уверены, что сегодняшняя судебная система в состоянии провести объективное расследование по делу 1 марта, когда десятки беззаконий, допущенных исполнительными властями, были осуществлены именно посредством действующей судебной системы. И это уже видно по решениям Европейского суда по правам человека, и эти решения касаются также жителей так называемых зон реализации и других проблем.

Эта ситуация оказывает прямое влияние также и на нашу борьбу с коррупционными преступлениями.

Несмотря на то, что на самом высоком политическом уровне заявлено, что борьба с коррупцией является для нас приоритетом, однако из-за отсутствия доверия к судебной системе страдала эффективность работы следственных органов, поскольку следственные органы очень часто работали в ситуации, что судебная система все равно сведет на нет все разоблачения, именно из-за органической связи с той же коррупционной системой.

Эти проблемы, конечно, не новы, и я осознал их с первого дня избрания премьер-министром. Тем не менее, опираясь на ценности ненасильственной, народной, бархатной революции, произошедшей год назад, я считал, что каждый должен иметь возможность участвовать в строительстве новой Армении и внести свой вклад. В том числе посредством политического или правового покаяния, посредством конкретных шагов, чтобы удостоиться доверия народа. Я также надеялся, что многие судьи, понимая, что их предыдущая судебная деятельность и система ценностей несоответствуют стремлениям новой Армении и не дают им права принимать решения во имя Республики Армения, откажутся от статуса судьи. Однако этого не произошло, и эту возможность данную судебной системе и народное доверие считаю исчерпанными”, - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр РА сообщил, что эта ситуация отныне нетерпима.

“Мы не можем далее терпеть эту ситуацию, потому что, как я уже сказал, это вопрос стабильности, нормальной жизни страны и национальной безопасности. Это также вопрос дальнейшего экономического развития, поскольку ненадежная судебная система является прямым препятствием в вопросе улучшения инвестиционной ситуации в стране.

Следовательно, уважаемые коллеги, пришло время для проведения в судебной системе хирургических вмешательств ”, - сказал премьер-министр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан Армении 20 мая с 8:30 утра заблокировать входы и выходы судов Республики.