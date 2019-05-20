В Армении не может быть судебной системы, не пользующейся доверием народа: Пашинян представил совет и цель своего призыва

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прокомментировал смысл и цель своего призыва с раннего утра 20 мая заблокировать доступ всех судов Армении. Как сообщает «Арменпресс», в своем послании по поводу судебно-правовой системы премьер-министр РА отметил, что ключевым символом этой акции является то, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.

“В противном случае даже самое обоснованное решение народ будет воспринимать как оскорбление, поскольку приговоры выносятся во имя Республики Армения, то есть от имени народа Республики Армения. И эти решения могут принимать только такие люди, которые имеют институциональное право говорить от имени Республики Армения, то есть народа”, - сказал премьер-министр РА.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан Армении 20 мая с 8:30 утра заблокировать входы и выходы судов Республики. “С 08: 30 утра блокируем входы и выходы всех судов республики без исключения, так, чтобы никто не вошел бы в здание. В 12: 00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире”, - написал Пашинян. Ранее Пашинян написал, что 20 мая выступит с важным заявлением о ситуации в судебно-правовой системе и об утверждении власти народа также и в этой сфере.