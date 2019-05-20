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Никол Пашинян имел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I


Никол Пашинян имел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I. Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я представил ему происходящие в Армении процессы, констатируя, что это процессы, направленные на укрепление народа, то есть конституционной власти, в частности, на создание независимого и беспристрастного суда, о сути и содержании этих процессов я расскажу чуть позже, в намеченном выступлении”, - написал премьер-министр Армении.




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