Никол Пашинян имел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I
Никол Пашинян имел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I. Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Я представил ему происходящие в Армении процессы, констатируя, что это процессы, направленные на укрепление народа, то есть конституционной власти, в частности, на создание независимого и беспристрастного суда, о сути и содержании этих процессов я расскажу чуть позже, в намеченном выступлении”, - написал премьер-министр Армении.
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