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Трамп заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия


Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления ядерных вооружений у Ирана. С такими словами он выступил в интервью телеканала Fox News, которое было показано в воскресенье вечером.

"Я не позволю Ирану обладать ядерным оружием", - сказал он. "Я не хочу сражаться. Но бывают ситуации, как в Иране - нельзя позволить им обладать ядерным оружием, просто нельзя допустить, чтобы это произошло", - подчеркнул американский лидер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп отметил, что его планы относительно Ирана ограничиваются "экономическим вторжением". "Учитывая все происходящее, я не из тех, кто верит: понимаете, я не тот, кто хочет вступления в войну, потому что война бьет по экономикам, война убивает людей, что важнее всего", - подчеркнул хозяин Белого дома.




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