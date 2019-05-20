Граждане начали процесс блокирования входов и выходов судов. Как передает Арменпресс,премьер-министр Армении - Никол Пашинян на своей странице в Facebookнаписал:

“С 08: 30 утра блокируем входы ивыходы всех судов республики без исключения, так, чтобы никто не входил в здание.

В 12: 00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире”, - написал Пашинян.

Граждане уже заблокировали вход в здание Высшего судебного совета, вход в здание Конституционного суда, входы в здания Судов общей юрисдикции Центра, Авана и Нор Норкагорода Еревана.

В процессе блокирования входов и выходов судов участвуют также и депутаты парламентской фракции “Мой шаг”, члены Совета старейшин Еревана.

К процессу блокирования судов присоединился также и начальник Государственной контрольной службы (полномочия приостановлены) Давид Санасарян.