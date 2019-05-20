Все ветви власти РА должны отражать собирательную волю народа Армении и служить Конституционным целям: Армен Саркисян

Президент Республики Армения Армен Саркисян выступил с обращением. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью aппарата президента Армении, в послании говорится:

“Дорогие соотечественники,

То, что демократические процессы в Республике Армения необратимы, не должно вызывать у кого-либо сомнений ни в Армении, ни за ее пределами.

По Конституции Республики Армения власть принадлежит народу. Следовательно, все ветви власти РА: законодательная, исполнительная и судебная - должны отражать коллективную волю народа Армении и служить своим конституционным целям.

Поэтому призываю всех граждан Армении, независимо от занимаемой общественной и политической позиции и должности сохранять мир и спокойствие, соблюдать Конституцию и законы.

В данный момент, находясь с рабочим визитом за рубежом, я постоянно поддерживаю связь с соответствующими государственными органами.

Призываю, чтобы в эти днитрезвость и толерантность были превалирующими.

Да хранит Богвсех нас.”