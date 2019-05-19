Секретарь Совбеза РА в  Лос-Анджелесе принял участие  в IV ежегодном фестивале  Innovate Armenia

Секретарь Совбеза РА Армен Григорян в Лос-Анджелесе принял участие в IV ежегодном фестивале Innovate Armenia.

Как сообщили Арменпресс из СБ, Армен Григорян выступил с докладом о происходящих в Армении постреволюционных процессах, о политических переменах, достигнутых успехах, о содержании безопасности РА, о целях в сфере безопасности, о деятельности СБ и программах Армении в сфере мирного использования космоса.

На следующем этапе фестиваля секретарь СБ принял участие в панельных дискуссиях вокруг темы «Отношения Армения-Диаспора».