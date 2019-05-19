Секретарь Совбеза РА в Лос-Анджелесе принял участие в IV ежегодном фестивале Innovate Armenia
Секретарь Совбеза РА Армен Григорян в Лос-Анджелесе принял участие в IV ежегодном фестивале Innovate Armenia.
Как сообщили Арменпресс из СБ, Армен Григорян выступил с докладом о происходящих в Армении постреволюционных процессах, о политических переменах, достигнутых успехах, о содержании безопасности РА, о целях в сфере безопасности, о деятельности СБ и программах Армении в сфере мирного использования космоса.
На следующем этапе фестиваля секретарь СБ принял участие в панельных дискуссиях вокруг темы «Отношения Армения-Диаспора».
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