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Секретарь Совбеза РА в  Лос-Анджелесе принял участие  в IV ежегодном фестивале  Innovate Armenia


Секретарь Совбеза РА Армен Григорян  в  Лос-Анджелесе принял участие  в IV ежегодном фестивале  Innovate Armenia.

Как  сообщили Арменпресс из   СБ, Армен Григорян  выступил с  докладом о происходящих в  Армении  постреволюционных процессах, о политических переменах, достигнутых успехах, о содержании безопасности РА, о целях в  сфере безопасности, о деятельности СБ и программах Армении в  сфере мирного использования  космоса.

На следующем этапе  фестиваля секретарь СБ  принял участие  в  панельных дискуссиях вокруг темы «Отношения Армения-Диаспора».

 




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