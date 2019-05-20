Предстоящие на 20 мая события

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет предстоящие сегодня события:

Какие программы реализуются при государственной поддержке в сфере растениеводства, которые из них эффективны, какие проблемы выявлены? Ответ на эти и другие вопросы будет дан на пресс-конференции 20 мая в Министерстве сельского хозяйства Армении. Заместитель министра Гарник Петросян представит подробности.Он также затронет и вопрос пилотной программы по реализации мероприятий по борьбе с вредителями южноамериканской моли помидоров в Араратской и Армавирской областях.

Пятилетие ЕАЭС и год председательства Армении в ЕАЭС. Каковы реалии, успехи и перспективы евразийской экономической интеграции? На факультете международных отношений ЕГУ состоится лекция, в ходе которой эксперты затронут эти темы.

Проблемы высшего образования, существующие вызовы и их возможные решения находятся в центре внимания экспертов и ответственных лиц сферы образования. На созываемом сегодняобсуждении советник министра образования и науки РА - СамвелКарабекян, председатель комитета высшей квалификации - СмбатГогян, эксперты сферы представят свои наблюдения.

С журналистами встретится новоназначенный директор историко-археологического музея-заповедника “Эребуни” МикаелБадалян, который представит новые программы и проблемы музея.

Победительница Национального конкурса красоты Айкуи Матевосян и организаторы конкурса выступят на пресс-конференции. Они расскажут о подробностях конкурса и расскажут о дальнейших проектах.

Об этом и других темах можете подробно прочитать на сайте armenpress.аm

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