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Президент Армен Саркисян провел телефонный разговор с председателем ВСС Гагиком Арутюняном


Президент Армении  Армен Саркисян, находящийся в Казахстане  с  рабочим визитом, 18 мая  провел телефонный  разговор с председателем Высшего судебного совета  Гагиком Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, обсуждались вопросы, касающиеся текущей ситуации.

 




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