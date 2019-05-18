Президент Армен Саркисян провел телефонный разговор с председателем ВСС Гагиком Арутюняном

Президент Армении Армен Саркисян, находящийся в Казахстане с рабочим визитом, 18 мая провел телефонный разговор с председателем Высшего судебного совета Гагиком Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, обсуждались вопросы, касающиеся текущей ситуации.