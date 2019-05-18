В Армении в ближайшие дни ожидаются дожди, температура воздуха понизится

На территории РА 18-19 мая, 22-го мая - в отдельных районах, 20-21 мая - в большинстве регионов после полудня ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. 23-го мая ожидается погода без осадков.

Как передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что 23-го мая ожидается погода без осадков.

Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.

Днем 20-21 мая температура воздуха понизится на 4-5 градусов.

В Ереване 18-19 мая , 22-го мая - в отдельных местах города после полудня возможен кратковременный дождь с грозой. 20-21 мая ожидается дождь с грозой. 23-го мая ожидается погода без осадков.