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На северо-востоке Китая произошло землетрясении магнитудой 5,1


Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в китайской провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 06.24 по местному времени (01.24 мск) в районе Нинцзян города Сунъюань. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.




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