ССС отреагировала на заявление АрамаОрбеляна

Специальная следственная служба РА представила разъяснение в связи с заявлением АрамаОрбеляна – одного из защитников второго президента РА Роберта Кочаряна.

Арменпресс представляет представленное ССС разъяснение.

«Адвокат Арама Кочаряна Арам Орбелян на созванной сегодня пресс-конференции коснулся заявления руководителя Специальной следственной службы Армении СасунаХачатряна о раздаче солдатам денег из частных средств, в ходекоторой в качестве доказательства он представил документ Министерства обороны РА. Арам Орбелян, ссылаясь на это обстоятельство, выразил недоумение, как могли деньги из частных средств распределятьсяпо официальному документу министерства обороны.

В связи с этим считаем необходимым отметить, что один только факт, что эти суммы были выделены с отметками на бланках МО РА, еще не означает, что это были государственные средства. То, что эти средства не были бюджетными или внебюджетными средствами Министерства обороны Республики Армения, было сообщеноССС РА официальным письмом министра обороны Республики Армения от 26.09.2018.

Копия записки доступна для суда, поэтому она также доступна для защиты, в том числе для АрамаОрбеляна (Том 36, c. 95).

Учитывая вышеизложенное, остается только предположить, что адвокат Орбелянили не ознакомился с материалами уголовного дела, или намеренно пытается представить искаженные факты по уголовному делу, поэтому мы призываем его при выборе своей тактики защиты, воздерживаться от подобных действий и не искажать факты, содержащиеся в материалах уголовного дела ".