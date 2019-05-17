Второе за сутки землетрясение произошло в Грузии вблизи столицы

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в 59 километрах от Тбилиси, говорится в сообщении на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Эпицентр землетрясения был в 16 километрах от города Цалка (регион Квемо Картли) и в 7 километрах от села Паравани, сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Подземные толчки были зафиксированы в 16:34 по тбилисскому времени.

Нужно отметить, что подземные толчки в Цалка были зафиксированы и 16 мая. Сила толчков достигла 3,6 магнитуды. Накануне подземные толчки были зафиксированы в 15:08 по тбилисскому времени.