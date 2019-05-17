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Путин заявил, что боевые лазеры будет определять военный потенциал России в XXI веке


Боевые лазерные комплексы на протяжении практически всего века будут определять боевой потенциал российской армии и флота, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они созданы уже на практике. Подчеркну: своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал Путин на совещании по военной тематике в Сочи,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

 

 




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