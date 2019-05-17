Межведомственная комиссия одобрила окончательный вариант дорожной карты СВРП Армения-ЕС

Под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна в правительстве состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по координации мероприятий, обеспечивающих применение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС и документа о приоритетах партнерства РА - ЕС.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе вице-премьера Армении Мгера Григоряна, в повестке -обсуждение доработанного на основе наблюдений со стороны ЕС и окончательного варианта дорожной карты по применению СВРП Армения–ЕС. Секретарь комиссии представил основные изменения и дополнения, внесенные в окончательный вариант дорожной карты, предоставляемой стороне ЕС.

В ходе заседания было решено одобрить дорожную карту и представить ее на утверждение премьер-министра Республики Армения.

В конце заседания, после одобрения окончательного варианта дорожной карты, вице-премьер-министр отметил, что после утверждения премьер-министра дорожная карта будет отправлена европейской стороне на утверждение Совета Партнерства ЕС - Армения в июне этого года.

Вице-премьер Мгер Григорян, поблагодарив всех членов межведомственной комиссии за проделанную работу, констатировал, что отныне работы комиссии будут более направлены на координацию и мониторинг процесса реализации мероприятий, включенных в дорожную карту.