NASA выбрало 11 компаний для производства прототипов аппаратов для высадки на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало 11 компаний, которым доверят разработку и производство прототипов космических аппаратов для высадки на Луну в рамках новой лунной программы "Артемида". Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг пресс-служба космического ведомства.

В список вошли Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Boeing, Dynetics, Lockheed Martin, Masten Space Systems, Northrop Grumman Innovation Systems, OrbitBeyond, Sierra Nevada Corporation, SpaceX и SSL. Все они будут вести работу над созданием прототипа в течение следующих шести месяцев.

"Наша команда с радостью ждет возвращения на Луну в кратчайшие возможные сроки, и наше государственно-частное партнерство для изучения систем высадки людей [на Луну] является важным шагом в этом процессе", - заявил директор программы исследования Луны в NASA Маршалл Смит.

Ранее администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь, на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну к 2024 году, а отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.