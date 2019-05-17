Новый запрет на аборты в США - теперь и в Миссури

Законодатели американского штата Миссури приняли законопроект, запрещающий аборты на сроке более восьми недель практически при любых обстоятельствах, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Законопроект в четверг утром одобрили 24 сенатора штата, против высказались 10. Большинство в сенате принадлежит республиканцам.

Теперь проект предстоит одобрить нижней палате конгресса штата и его губернатору Майку Парсону - тоже республиканцу.

Если законопроект пройдет эти стадии и вступит в силу, аборты на сроках позже восьми недель станут в Миссури незаконными практически во всех случаях - включая изнасилование и инцест.

Голосование в сенате Миссури произошло вскоре после того, как губернатор штата Алабама подписал практически полный запрет на аборты на территории штата, что немедленно вызвало протесты сторонников права на аборт.

Среди других штатов, рассматривающих подобное законодательство, - Арканзас, Джорджия, Кентукки и Огайо.

Большинство подобных законов оспаривалось в судах. Сторонники права на аборт надеются на это и сейчас - они хотят, чтобы теперь дело дошло до Верховного суда как противоречащее знаменитому решению 1973 года, легализовавшему аборты на территории США.