Первым соперником Ароняна будет Ян Непомнящий

Лидер армянских шахмат Левон Аронян стартует на Гран-При в Москве. Как передает «Арменпресс», турнир претендентов 2020 года проходит по принципу “Нокаут”, проигравший выбывает из дальнейшей борьбы. В первом туре соперником Ароняна станет россиянин - Ян Непомнящий. Шахматисты сыграют в двух классических партиях, в случае ничьи, победитель определится в тай брейке.

В первом туре московского Гран-При ФИДЕ с Левоном Ароняном сыграют Аниш Гири, Шахрияр Мамедъяров, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Хикару Накамура, Теймур Раджабов, Усели Со, Сергей Каряк, Петр Свидлер, Йи Вэй, Никита Витиугов, Ян Дуда, Радослав Войташек, Дмитрий Яковенко, Данил Дубов.