Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе выпустил новую песню под названием "Чего ты хочешь от меня?", передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В эмоциональной композиции поется о расставании и охладевших чувствах, о чем говорит, к примеру, первая же фраза из песни "Странно ведь себя обманывать, когда расставлены все точки по местам". Кстати, этой же строчкой певец поделился у себя в сториз в Instagram.

Из-за песни "Чего ты хочешь от меня" поклонники стали задаваться вопросом, а все ли хорошо в личной жизни артиста и певицы Альбины Джанабаевой.

Другие же просто рады, что Меладзе выпустил новую песню, они пишут ему слова благодарности и называют новое творение хитом.

У Валерия Меладзе – три дочери от первого брака с Ириной Меладзе и два сына, рожденных от второй супруги Альбины Джанабаевой, бывшей солистки "ВИА Гра".