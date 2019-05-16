Google создал переводчик, имитирующий голос пользователя

Google разработала специальный алгоритм, который способен переводить речь с одного языка на другой, не используя текст и сохраняя голос говорящего. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в блоге компании.

"Translatotron исключает разделение задачи на отдельные этапы, что дает несколько преимуществ перед каскадными системами", - говорится в сообщении.

Нейросеть будет обрабатывать голосовой ввод как спектрограмму, после чего генерировать на этой основе новую спектрограмму на заданном языке.

Translatotron дает более точный перевод, чем базовая каскадная модель, а также лучше обрабатывает имена собственные, отметили в Google.