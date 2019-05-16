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СМИ: умер экс-премьер Австралии Роберт Хоук


Бывший премьер-министр Австралии Роберт Хоук умер в возрасте 89 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал 9-news со ссылкой на заявление его супруги.

По ее словам, бывший политик умер в своем доме в Австралии в окружении близких. Он оставил троих детей и нескольких внуков.

Хоук являлся 23-м премьер-министром Австралии, возглавлял правительство с 1983 по 1991 год. Под его началом Австралийская лейбористская партия дважды выигрывала выборы в парламент - в 1984 и 1987 годах. В декабре 1991 года Хоук после падения рейтинга популярности потерял пост лидера партии и впоследствии покинул парламент. Период его руководства кабинетом министров отмечен рядом заметных реформ в австралийской экономике и промышленном секторе, включая отмену субсидирования убыточных отраслей.

 

 




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