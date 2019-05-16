В Шанхае при обрушении здания погибли пять человек

Пять человек погибли в результате обрушения здания Шанхае, говорится в сообщении местного управления по чрезвычайным ситуациям.

Обрушение произошло в четверг днем в районе Чаннин в дилерском центре Mercedes-Benz, где проводились ремонтные работы, на площади около тысячи квадратных метров при общей площади здания в 3 тысячи квадратных метров. В результате ЧП под завалами оказались около 20 рабочих,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"По состоянию на 16.45 (11.45 мск) из-под завалов удалось вытащить 19 рабочих, из низ пять человек скончались, несмотря на усилия медиков", - говорится в сообщении.

Состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное. Причина обрушения пока неизвестна.