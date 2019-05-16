Время в Ереване: 11:07:36,   16 Май

В двух АГНКС и трех общинах Гегаркуникской области временно будет прекращена подача газа


ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 17-го мая с 12: 00 до 16: 00 будет прекращена подача газа для потребителей газа в селах Лчашен, Чкаловка и Норашен и двух АГНКС Гегаркуникской области.

“Приносим  извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.




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