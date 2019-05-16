Бако Саакян и Аркадий Гукасян во второй половине дня выступят на судебном заседании по делу Кочаряна

Президент Республики Арцах Бако Саакян и экс-президент Аркадий Гукасян, по всей вероятности, будут в суде около 16:00. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил один из защитников Кочаряна - Айк Алумян.

В ходе судебного заседания 14 мая один из защитников Роберта Кочаряна Ованнес Худоян представил личное поручительство Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна для изменении меры пресечения в отношении Кочаряна. Председательствующий на заседании судья Давид Григорян сказал, что для рассмотрения поручительства необходимо обеспечить их присутствие. В ходе судебного заседания 15 мая адвокат Кочаряна Ованнес Худоян попросил суд обеспечить условия для присутствия на судебном заседании президента Республики Арцах Бако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна во второй половине дня 17 мая. Однако судья посчитал более целесообразным их присутствие на заседании 16 мая, поскольку суд должен иметь хотя бы один день для составления судебного акта, а после 17 мая следуют нерабочие дни. Судья также отметил, что 19 мая истекает срок ареста Роберта Кочаряна, поэтому целесообразно, чтобы нынешние и бывшие президенты Арцаха присутствовали на заседании 16 мая. Адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян отметил, что они попытаются выяснить, смогут ли нынешний и бывший президенты Арцаха присутствовать на судебном заседании 16 мая. Адвокаты Кочаряна обещали утром 16 мая поставить суд в известность.

13 мая начался судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника Генштаба ВС Юрия Хачатурова, руководителя аппарата президента Армении, секретаря Совета безопасности Армена Геворкяна. На первом открытом судебном заседании должен был быть рассмотрен вопрос об обоснованности избрания меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.