Поклонники «Игры престолов» потребовали переснять восьмой сезон сериала

Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять финальный эпизод сериала. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

«Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс доказали, что являются крайне некомпетентными сценаристами когда у них нет исходного материала (то есть книг), к которым можно было бы обратиться. Этот сериал заслуживает финального сезона, который будет иметь смысл», — говорится в тексте петиции. В настоящее время ее подписали более 230 тысяч зрителей.

Восьмой сезон «Игры престолов» стартовал 14 апреля. С тех пор поклонники неоднократно высказывали свое недовольство сюжетом серий, а также киноляпами, которые допускали создатели сериала,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Предпоследняя серия восьмого сезона киносаги в жанре фэнтези "Игра престолов" установила новый рекорд просмотров в США, собрав 18,4 миллиона просмотров в эфирном показе, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Среднее число зрителей за восьмой сезон оценивается в 43 миллиона на серию, что на 10 миллионов выше, чем в седьмом сезоне. Последняя серия киносаги будет показана 19 мая.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.