Журналисты бойкотировали судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и получили желаемый результат

Из-за технических проблем, связанных с микрофонами, журналисты бойкотировали судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, получив желаемый для них результат. В результате бойкота журналистов, им была предоставлена возможность следить за судебным заседанием в отведенном для участников судебного процесса участке, где хорошая слышимость.

До этого журналисты следили за заседанием на территории, выделенной для граждан. Она отделена стеклом от территории, выделенной для участников судебного процесса. Оттуда журналистам был слышен только голос судьи, председательствующего на заседании, а голоса других участников судебного процесса не были слышны, журналисты представили суду просьбу об урегулировании проблемы громкоговорителей, однако проблема не была решена.

Как передает «Арменпресс», судебное заседание продолжается, выступает защитник Роберта Кочаряна Арам Орбелян.

13 мая начался судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника Генштаба ВС Юрия Хачатурова, руководителя аппарата президента Армении, секретаря Совета безопасности Армена Геворкяна. На первом открытом судебном заседании должен был быть рассмотрен вопрос об обоснованности избрания меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

В тот же день его адвокаты представили ходатайство о самоотводе судьи Давида Григоряна. 14 мая суд отклонил ходатайство защитников.

Согласно обвинительному заключению, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.

Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в том, что он, будучи в 2008 году начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Армения, при соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй РА.

Юрий Хачатуров обвиняется в том, что в 2008 году, являясь заместителем министра обороны Республики Армения, начальником Ереванского гарнизона, в соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй.

Армену Геворкяну предъявлено обвинение в том, что он, с февраля 2006 года по 21 апреля 2008 года, занимая должности руководителя аппарата президента РА и секретаря Совета национальной безопасности, используя свое должностное положение, путем устранения препятствий и путем указаний содействовал Президенту РА Роберту Кочаряну с целью свержения конституционного строя РА. Кроме того, Армен Геворкян за содействие в осуществлении действий в пользу Сильвы Амбарцумян, в апреле 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна получил от него взятку в особо крупных размерах - 309.000.000 драм РА, экв. 1 000 000 долларов США. В то же время скрывая и искажая истинный характер и происхождение указанной суммы, легализовал доходы в особо крупных размерах, полученные преступным путем.