Завершился визит Никола Пашиняна в Китай: Делегация возглавляемая премьер- министром возвращается в Армению

Завершился рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Китай. Как передает корреспондент «Арменпресс», в последний день рабочего визита Никол Пашинян встретился с представителями компании “Ganergy Heavy Indusyry Group”. После встречи планировалась фотосъемка со стороны информационного агентства “Синьхуа”. Премьер-министр Пашинян также дал интервью информационному агентству CCTV. Возглавляемая Николом Пашиняном делегация находилась в Китае с 14 мая. В рамках визита Никол Пашинян встретился с президентом Китая Си Цзиньпином. На встрече Никол Пашинян отметил, что Армения заинтересована в реализации совместных проектов с Китаем в рамках инициативы “Один пояс - один путь” и добавил, что армянская сторона рассматривает участие в реализации совместных программ в сферах автотранспортных, железнодорожных и информационных инфраструктур. Си Цзиньпин, в свою очередь, добавил, что Китай готов принять участие в строительстве автомагистрали Север-Юг и других инфраструктурных проектах. Председатель КНР отметил, что некоторые армянские продукты в последнее время успешно участвовали в выставках в Китае и уже представлены на рынке. Си Цзиньпин выразил уверенность, что в ближайшее время двустороннее сотрудничество будет развиваться в торгово-экономической, промышленной, транспортной, культурной и гуманитарной сферах.

Никол Пашинян в рамках рабочего обеда обсудил вопросы дальнейшего развития армяно-китайских отношений также и с председателем Государственного совета (премьер-министром) КНР Ли Кэцяном. “Мы можем тесно сотрудничать в различных сферах, учитывая общности двух наших стран. Для этого есть прочная политическая основа”, - подчеркнул Ли Кецян. Никол Пашинян отметил, что у Армении и Китая - общие интересы. Никол Пашинян отметил важность взаимодействия в сферах промышленности, транспорта, информационных технологий.

Премьер-министр в Пекине принял участие в форуме диалога азиатских цивилизаций, на котором выступил с речью.

Премьер - министр РА и госпожа Анна Акопян присутствовали также на Гала-концерте на Национальном олимпийском стадионе в Пекине, во время которого выступил и Государственный хореографический ансамбль Армении “Барекамутюн”.