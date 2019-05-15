Посол США призвала дождаться результатов исследований по эксплуатации рудника Амулсар

Посол США в РА Лин Трейси призвала дождаться результатов исследований по эксплуатации золотого рудника Амулсар и экспертного заключения.

Как передает Арменпресс, об этом посол сказала в беседе с журналистами 15 мая.

«Полагаю, весьма важно, чтобы мы работали с правительством по созданию прозрачной, предсказуемой атмосферы, и это необходимо не только для американского бизнеса, а вообще для инвестиций. Компания Lidian - одна из международных инвесторов, и важно, чтобы международные инвесторы действовали в соответствии с местными законами. В данный момент идут исследования, результаты важны, равно как важно и то, что во время подобных споров можно было достичь быстрого и эффективного урегулирования.

11 мая в Джермуке (Вайоцдзор) началься митинг граждан против эксплуатации Амулсара. Участники начали движение от площади Республики в Ереване и других районов – в Джермук. Цель митинга – поддержать тех, кто уже 11 месяцев перекрывает дорогу к Амулсару.

В распространенном ими заявлении говорится, что жители Джермука с 22 июня остановили осуществляемую в Амулсаре программу. Отмечается также, что спустя почти год жителя Джермука и все, кто против эксплуатации рудника вновь выходят на митинг – чтобы подтвердить принятое ими ранее решение.