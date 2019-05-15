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Посол США призвала дождаться результатов исследований по эксплуатации рудника Амулсар


Посол США в РА  Лин Трейси  призвала дождаться  результатов исследований  по эксплуатации золотого рудника Амулсар и экспертного заключения.

Как  передает Арменпресс, об этом посол сказала в  беседе с журналистами 15 мая. 

«Полагаю, весьма важно, чтобы  мы работали с правительством  по созданию прозрачной, предсказуемой  атмосферы, и это необходимо не  только для  американского бизнеса, а  вообще  для  инвестиций.  Компания Lidian  - одна из международных инвесторов, и важно, чтобы  международные  инвесторы  действовали в  соответствии с местными законами. В данный  момент идут исследования, результаты  важны, равно как  важно и то, что во время подобных споров можно было достичь быстрого и эффективного урегулирования.

11 мая в Джермуке (Вайоцдзор) началься митинг граждан против  эксплуатации Амулсара. Участники начали движение  от площади Республики в  Ереване и других районов – в  Джермук. Цель митинга – поддержать тех, кто уже 11 месяцев перекрывает дорогу  к  Амулсару.

В  распространенном ими заявлении говорится, что жители Джермука с 22 июня остановили осуществляемую в  Амулсаре  программу. Отмечается также, что спустя  почти год жителя Джермука и все, кто против  эксплуатации рудника вновь выходят на митинг – чтобы  подтвердить принятое  ими ранее решение.




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