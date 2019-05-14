Армяне - очень музыкальная и сердечная нация: Валентина Бабор

С Государственным симфоническим оркестром Армении выступит одна из самых популярных и интересных пианисток - Валентина Бабор. Под руководством дирижера Сергея Смбатяна пианистка представит фортепианный концерт № 1 Фредерика Шопена. Вечером 16 мая оркестр исполнит также и Симфонию № 2 Александра Бородина. Валентина Бабор в третий раз выступает в нашей стране и отмечает, что ей всегда приятно приезжать в Армению. “ Мы с мамой очень любим Ереван. К сожалению, мама на этот раз не смогла приехать со мной, так как сломала ногу”, - заметила пианистка.

“Каждый раз приезжая в Ереван, я чувствую, что вы очень музыкальная и сердечная нация. Мне нравится это. Многие мои любимые артисты имеют армянское происхождение, например, незабываемый Шарль Азнавур, Патрик Фиори...”,- признается она в беседе с «Арменпресс».

Валентина Бабор исполнит в Ереване фортепианный концерт № 1 Шопена. Она замечает, что это одно из ее любимых произведений, и с ним связана особая история.

“Мой дед, также пианист, играл этот концерт на благотворительном концерте, посвященном раненым во Второй мировой войне людям. Он также был одним из первых, кто слушал мою игру на фортепиано, когда я была еще ребенком. И одним из его величайших желаний, было то, чтобы я стала пианисткоой”.

У каждого музыканта есть свой любимый композитор, для Бабор это - Моцарт и Шопен.

Пианистка с 5 лет брала уроки фортепиано, скрипки и вокала. Что же ей ближе по духу? Пианистка замечает, что, будучи ребенок всегда хотела учиться играть на скрипке. “Может быть, это было из-за того, что мама, балерина, часто брала меня с собой в театр, и я была очень впечатлена исполнением скрипачей. Но мои родители думали, что я слишком мала для скрипки. они купили для меня пианино, и я начала импровизировать на новом инструменте. Некоторые музыканты и друзья моих родителей заметили, что у меня это не так уж плохо и получается. Таким образом, они начали поддерживать меня. В конце концов, я выбрала этот инструмент, потому что играла на пианино гораздо более мастерски, чем на скрипке. Когда сейчас я думаю об этом, мне кажется, что если бы я не стала пианисткой, то выбрала бы профессию певца, поскольку, на мой взгляд, пение - самое естественное и непосредственное выражение нашей души, и хорошие певцы для меня являются большим источником вдохновения”.