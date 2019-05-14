Армения приняла участие в винном фестивале в Гааге

В Гаагском гостиничном комплексе Crown Plaza Promenade прошел ежегодный фестиваль Diplomat Magazine, на котором Армения впервые была представлена широким ассортиментом вина, коньяка и водки армянского производства, импортируемого компанией Royal Beverages Group.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в винном фестивале принял участие и посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян, который поблагодарил руководство Royal Beverages Group за наилучшее оснащение армянского павильона и достойное представление широкого ассортимента армянской продукции. По словам посла Балаяна, первое участие Армении в фестивале Diplomats Wine Extravaganza является образцовым проявлением сотрудничества между посольством и армянской общиной.

Посетители фестиваля положительно оценили армянскую алкогольную продукцию, подчеркнув, что из представленных стран Армения выделялась своим богатым ассортиментом, высоким уровнем подготовки и оригинальным дизайном.

В фестивале Diplomats Wine Extravaganza приняли участие ряд компаний, занимающихся импортом алкоголя, сомелье, представители гостиничных и ресторанных сетей.