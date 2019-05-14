Армен Саркисян по приглашению президента Казахстана примет участие в ежегодном экономическом форуме

По приглашению президента Республики Казахстан Касима-Жомарта Токаева президент Республики Армения Армен Саркисян примет участие в открывающемся 16 мая в Нур-Султане 12-м ежегодном экономическом форуме и выступит с речью.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, экономический форум в этом году пройдет под девизом “Вдохновляющий рост. Люди Города. Экономики”. В рамках ежегодного форума известные политики, экономисты, бизнес-лидеры, представители международных организаций обсуждают мировые тенденции экономики и глобальные структурные изменения.

Токаев в своем приглашении выразил уверенность, что участие президента Армена Саркисяна в работе форума будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между двумя странами, а также укреплению инвестиционных и торговых связей.

В рамках визита президент Армении встретится с руководством Казахстана, а также с главами делегаций стран-участниц форума.