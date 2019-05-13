Азиатские индексы - 13-05-19

ТОКИО, 13 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.72% и составил 21191.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.53% и составил 1541.14 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.21% и составил 2903.71 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 28550.24 пункта.