Плата за обслуживание лифтов в Ереване может увеличиться на 20 - 30%

Программа по обмену и улучшению существующего фонда лифтов в Ереване находится на заключительном этапе, и мэрия обратится в правительство с целью утверждения ее финансовой модели. Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказал заместитель мэра Еревана Айк Саргсян, добавив, что фонд ремонта и переоснащения лифтов предполагает более 30 млрд драмов. “Это общий фонд тотальной замены 3600 лифтов, чего нет в бюджете Еревана. Модель предполагает замену лифтов и компенсацию расходов на замену лифтов в течение 20 - 25 лет”, - сказал он.

По словам вице-мэра, ежемесячная плата за обслуживание лифта со среднестатистической квартиры - 1600 драмов. Мы рассмотрели 1600 драмов и она может подняться на 20 - 30%. Почти 70% эксплуатируемых в столице лифтов прошли более 40 лет службы”,-отметил он.

Айк Саргсян сказал, что сегодня мэр уже дал поручение для предварительной пилотной программы замены лифтов. Осуществлена техническая оценка 1100 лифтов, в числе которых 31 лифт не подлежит эксплуатации”, - добавил он.

Касаясь инцидента с лифтом в административном районе Ачапняк, вице-мэр сказал, что падения лифта не было. Двери лифта открылись на первом этаже, однако сорвался один из четырех канатов лифта, и поэтому произошла резкая остановка”, - пояснил он.

За последние шесть лет в результате аварий на лифтах погибли шесть человек.