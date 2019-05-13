На первом судебном заседании по делу Роберта Кочаряна будет рассмотрен вопрос об обоснованности ареста в отношении Кочаряна

Во время первого открытого судебного заседания по делу второго президента Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Юрия Хачатурова, руководителя аппарата президента Армении, секретаря Совета Безопасности Армена Геворкяна будет рассмотрен вопрос об обоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как передает «Арменпресс», заседание проходит в резиденции суда общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк и председательствует судья Давид Григорян.

“Есть соответствующее решение Конституционного суда, на основании которого появилась правовая позиция о том, что при подготовке уголовного дела к судебному разбирательству: рассмотрение вопроса об избрании в отношении обвиняемого ареста в качестве меры пресечения, руководствуясь правом личной свободы, необходимо обеспечить возможность участия обвиняемого или его защитника”, - в беседе с Арменпресс сказал начальник управления протокола и по связям с общественностью судебного департамента Армении Арман Хачатрян.

На судебном заседании присутствуют лично Роберт Кочарян, его младший сын Левон Кочарян и генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

Через 40 минут после начала заседания был объявлен 5-минутный перерыв.

Вместе с Робертом Кочаряном в качестве обвиняемых находятся бывший вице-премьер Армен Геворкян, бывший Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Сейран Оганян.

Уголовное дело, в рамках которого было предъявлено обвинение четырем бывшим чиновникам, относится к событиям 1 - 2 марта 2008 года.

По делу в настоящее время под арестом находится только Роберт Кочарян. В отношении Армена Геворкяна и Сейрана Оганяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, а в отношении Юрия Хачатурова - залог.

Согласно обвинительному заключению, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.

Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в том, что он, будучи в 2008 году начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Армения, при соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй РА.

Юрий Хачатуров обвиняется в том, что в 2008 году, являясь заместителем министра обороны Республики Армения, начальником Ереванского гарнизона, в соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй.

Армену Геворкяну предъявлено обвинение в том, что он, с февраля 2006 года по 21 апреля 2008 года, занимая должности руководителя аппарата президента РА и секретаря Совета национальной безопасности, используя свое должностное положение, путем устранения препятствий и путем указаний содействовал Президенту РА Роберту Кочаряну с целью свержения конституционного строя РА. Кроме того, Армен Геворкян за содействие в осуществлении действий в пользу Сильвы Амбарцумян, в апреле 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна получил от него взятку в особо крупных размерах - 309.000.000 драм РА, экв. 1 000 000 долларов США. В то же время скрывая и искажая истинный характер и происхождение указанной суммы, легализовал доходы в особо крупных размерах, полученные преступным путем.