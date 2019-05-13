Группа правозащитников сообщает подробности по делам, представленным в ЕСПЧ против Азербайджана после Апрельской четырехдневной войны

В 2016 году в связи с нарушениями прав человека в ходе Четырехдневной апрельской войны от имени жителей Республики Армения и Республики Арцах в Европейский суд по правам человека было представлено в общей сложности 385 жалоб. 22 жалобы были представлены на основании бесчеловечного отношения к заявителям в результате надругательств над телами погибших, неуважения личной жизни погибших, отсутствия средств правовой защиты, а также нарушения прав на недискриминацию на национальном основании.

В трех из них были подняты вопросы нарушения права на жизнь военнослужащих и права не подвергаться пыткам.

Одна жалоба была подана от имени родственников жителей Талиша, на основании нарушения права на их убийство и надругательство над их органами, бесчеловечного отношения к заявителям, средства правовой защиты, а также права на недискриминацию на основании национальной принадлежности.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе группы юристов-правозащитников, эти 22 дела против Азербайджана признаны приемлемыми и обращены к правительству Азербайджана для представления возражений. Правительство Азербайджана представило возражения, на которые были даны ответы. В настоящее время все процедуры завершены, и ожидаются решения по этим делам. Европейский суд не сообщал никакой информации о дне оглашения решения.

“Считаем необходимым также отметить, что указанные 22 дела рассматриваются в ускоренном порядке, поскольку Европейский суд вскоре после подачи жалоб придал им первостепенность”, - сообщают из группы юристов-правозащитников.

Остальные 363 жалобы касаются повреждения или уничтожения имущества гражданских лиц вследствие артобстрела сел и городов, расположенных вблизи линии соприкосновения, а также потенциальных нарушений права на жизнь.

Известно также, что на основании апрельских событий 2016 года жители Азербайджана подали жалобы против Республики Армения.

Европейский суд по правам человека по своему усмотрению избрал по одной жалобе из двух групп дел, представленных против Республики Армения и Азербайджана - Худунц против Азербайджана и Амраов против Армении. 26 февраля 2019 года в результате принятых двух отдельных решений, они с соответственными заключениями были признаны неприемлемыми. Хотя С. Худунц представил документы о собственности дома и земельного участка, однако не смог обосновать, что его имущество было повреждено в результате бомбардировки, а Амраов не представил документы, обосновывающие его право на собственность. Суд по обоим делам применил стандарт доказательства prima facie.

“Необходимо констатировать, что дела о нарушениях прав человека в ходе апрельской войны 2016 года схожи с многочисленными делами, полученными Европейским судом по правам человека в связи с конфликтами в Южной Осетии и на Украине, в результате обсуждения которых уже сформированы применяемые судом принципы, в том числе относительно доказательного порога ущерба, нанесенного в результате конфликта, критерия доказательства. С этой точки зрения решение суда по делу Худунц против Азербайджана находится в рамках судебной политики Европейского суда по правам человека и не имеет целевых отклонений.

Следует также отметить, что признание этих двух жалоб неприемлемыми еще не означает, что все остальные дела удостоятся той же участи. Каждое дело подлежит рассмотрению Европейским судом в сопоставлении своих фактических обстоятельств и доказательств с учетом основополагающих принципов Европейской конвенции по правам человека.

Рабочая группа периодически будет предоставлять дополнительную информацию о дальнейших развитиях каждой жалобы, которые находятся в стадии приемлемости”, - отмечают юристы-правозащитники.