“Пюник” - лидер чемпионата Армении

В высшей лиге чемпионата Армении по футболу лидирует “Пюник”.

Как передает «Арменпресс», после 32-го тура первенства Армении “Пюник” лидирует, набрав 55 очков. На втором месте с 52 очками “Арарат – Армения”. В конце тройки с 50 очками – “Бананц”.

На 4-м месте действующий чемпион “Алашкерт”, который имеет 46 очков. Ванадзорский “Лори” с 39-ю очками на 5-м месте. “Ширак” с 36-ю очками занимает 6-е место в турнирной таблице. На 7 месте – “Гандзасар – Капан” (31 очко), на 8-м – “Арцах” (21 очко) и на последнем месте – “Арарат” (19 очков).

Матчи 33-го тура чемпионата состоятся 14-го и 15-го мая. До конца сезона осталось 4 тура.