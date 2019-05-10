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Вице-спикер НС Армении принял парламентскую делегацию из Австрии


Вице-спикер Национального Собрания Армении Ваге Энфиаджян 10 мая принял делегацию во главе с руководителем депутатской группы дружбы Австрия – Армения Национального Совета Австрии Гудрун Куглер.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, вице-спикер НС, приветствуя гостей в Армении, подчеркнул важность визита в плане укрепления армяно-австрийских традиционных дружественных связей и поощрения межпарламентского сотрудничества. По Энфиаджяну, депутатская группа дружбы Армения – Австрия в свою очередь готова к более широкому взаимодействию в будущем.

Зампредседателя НС подчеркнул, что после политических перемен в Армении особое внимание уделяется применению инструментария парламентской дипломатии во внешних отношениях и реализации новых программ в самых различных сферах.      

Отметив, что настоящий визит в Армению является первым для депутатской группы дружбы Австрия – Армения, Гудрун Куглер выразила готовность содействовать углублению и развитию двусторонних связей.

В.Энфиаджян выразил признательность члену прибывшей делегации, парламентарию Райнхольду Лопатке – за личный вклад в принятие заявления о признании и осуждении Геноцида армян и озвучивание этого ключевого вопроса на самых различных площадках.

Отмечена необходимость оживления взаимных поездок и придания сотрудничеству более действенного характера.




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