Время в Ереване: 11:07:36,   10 Май

Михеил Саакашвили открыл в США завод по производству чачи


Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в Пенсильвании, городе Морисвилл открыл завод чачи David’s Distillery под названием "Чача Лазики". 

На своей странице Facebook Михеил Саакашвили опубликовал видео открытия завода со статусом: "Еле дали открыть завод. У меня была ломка открыть что-нибудь!".

Хозяин завода Давид Цкипуришвили говорит, что в то же время это будет местом сбора грузинского землячества. 

Грузинская чача для американского рынка будет изготовляться из калифорнийского винограда. Завод сможет производить несколько тонн водки чача в день, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

На открытие завода пришли живущие в Америке Грузины. 

В своем выступлении перед ними Саакашвили назвал Грузию "кулинарной сверхдержавой".

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1939 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1223 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1130 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 1122 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1114 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации