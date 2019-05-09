Бако Саакян и Никол Пашинян обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств

9 мая состоялась встреча Президента Бако Саакяна с Премьер-министром Республики Армения НиколомПашиняном, прибывшим в Арцах в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, 27-летию создания Армии обороны Республики Арцах и освобождения г. Шуши.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств.