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Бако Саакян и Никол Пашинян обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств


9 мая состоялась встреча Президента Бако Саакяна с Премьер-министром Республики Армения НиколомПашиняном, прибывшим в Арцах в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, 27-летию создания Армии обороны Республики Арцах и освобождения г. Шуши.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств.




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