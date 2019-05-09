ПрезидентАрцаха и премьер-министр Армении возложили цветы к памятнику павшим в Арцахской освободительной борьбе

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, 27-летию Армии обороны НКР и освобождения Шуши, 9 мая Президент Бако Саакян вместе с Премьер-министром Республики Армения НиколомПашиняном, вторым Президентом Республики Арцах Аркадием Гукасяном, предводителем Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископом ПаргевомМартиросяном, высокопоставленными должностными лицами Арцаха и Армении посетил мемориальный комплекс г. Степанакерта, возложил венок и цветы к памятнику воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, а также к могилам погибших в ходе Арцахской освободительной борьбы, к подножию мемориала «Танк» и памятнику спарапетуВазгенуСаргсяну в городе Шуши.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в тот же самый день Бако Саакян и Никол Пашинян посетили Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы города Степанакерта.