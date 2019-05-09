Армен Саркисян направил президенту Израиля поздравительноепосление по случаю Дня независимости

Президент Армении Армен Саркисян направил президенту Израиля Реувену Ривлину поздравительное послание по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

Президент Армении подчеркнул важность развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Израилем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА,Армен Саркисян пожелал Реувену Ривлинукрепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Израиля— прочного мира и устойчивого процветания.