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Армен Саркисян направил президенту Израиля поздравительноепосление по случаю Дня независимости


Президент Армении Армен Саркисян направил президенту  Израиля Реувену  Ривлину   поздравительное  послание по случаю национального праздника этой страны -  Дня  независимости.

Президент Армении подчеркнул важность развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Израилем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,Армен Саркисян   пожелал Реувену  Ривлинукрепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Израиля— прочного мира и устойчивого процветания.




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