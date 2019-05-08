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Артем Хачатуров в финале Кубка прогнозирует интересную игру


По мнению футболиста Ванадзорского футбольного клуба “Лори” Артема Хачатурова, финальный матч Кубка Армении будет интересным.

Как передает Арменпресс, на встрече с журналистами Хачатуров отметил, что в команде хороший настрой.  “В финале от этой игры многое зависит. “Алашкерт”  - хорошая команда, и в ней  хорошие футболисты. Нас ждет интересная встреча”, - сказалон.

В финале Кубка Армении “Алашкерт” встретится с “Лори”. Матч состоится на стадионе “Бананц”  8-го мая, начало в 19: 30.Вход свободный.




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