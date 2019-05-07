“Армения: Силиконовая долина Кавказа”: Arte.tv сделала репортаж об ИТ-сфере Армении

Французский Arte.tv сделал репортаж “Армения: Силиконовая долина Кавказа”, в котором представлены тенденции и возможности ИТ-сектора Армении. Как сообщает Арменпресс, в репортаже отмечается, что год назад в Армении произошла бархатная революция. «Придя к власти, премьер-министр Никол Пашинян пообещал, что сфера информационных технологий станет одним из приоритетов правительства. Сегодня сфера ожидает действий нового правительства в этом направлении», - отмечает автор.

В репортаже представлен Центр творческих технологий “TUMO”, генеральный директор которого Мари Лу Папазян представляет деятельность центра и перспективы развития информационных технологий.

«ИТ-индустрия в стране растет более чем на 20 процентов ежегодно, поэтому стоит отметить, что сегодня Армения является Силиконовой долиной Кавказа», - говорится в репортаже.