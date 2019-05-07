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Армения и Индия будут развивать сотрудничество в сфере обороны


Министр обороны Армении Давид Тоноян 7 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Армении Йогешвара Шангвана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся двустороннего армяно-индийского сотрудничества в области обороны. Была достигнута договоренность о развитии сотрудничества в области военного образования, подготовки кадров, миротворчества, военной медицины, а также военно-технической сфере.

В ходе встречи обсуждались также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.




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