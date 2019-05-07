Зеленский назвал европейский выбор Украины безальтернативным

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по политике соседства и расширению ЕС Йоханнесом Ханом заявил, что курс страны в ЕС является безальтернативным и он готов его защищать, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наш европейский выбор безальтернативный, и я, как гарант конституции, буду защищать путь, который выбрали граждане Украины на выборах", - приводит слова Зеленского его пресс-служба во вторник.

Также Зеленский отметил необходимость принятия нового закона о выборах в Верховную раду.

Кроме того, стороны обсудили конфликт в Донбассе. "Наша цель - прекратить огонь", - подчеркнул Зеленский.